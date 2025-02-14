Школьникам Рузы рассказали об условиях поступления в вузы ФСО и ФСБ России

В Рузской школе № 2 в рамках профориентационной работы в 10-м классе сотрудником ФСО России была проведена беседа. Ребята узнали о вузах ФСО и ФСБ России, где можно получить специальности «Государственная охрана», «Пограничная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ученикам рассказали об условиях поступления, какие предметы придется сдавать, о сроках и форме обучения, стипендии. Старшеклассники активно задавали вопросы и получали развернутые ответы.

Также сотрудник ФСО РФ рассказал присутствующим о мужестве и героизме наших солдат во все времена, об их подвигах и любви к Родине.

Беседа о вузах ФСО и ФСБ России для подростков важна для их информированности о карьерных возможностях, профессиональной ориентации, формирования патриотизма и гражданской позиции, понимания необходимости ответственности и дисциплины, а также планирования будущего.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа «Образование».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.