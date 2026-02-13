Школьникам Одинцовского округа провели урок по электробезопасности
Фото - © «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети»
Более 50 учащихся посетили 11 февраля занятие по электробезопасности в центре дополнительного образования в Одинцово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» провели очередной урок в рамках акции «Доброе электричество — детям». Представители совета молодежи компании рассказали школьникам о правилах безопасного обращения с электрическими приборами дома и на улице.
Участникам объяснили, почему опасно самостоятельно проникать в электроустановки, и научили распознавать предупреждающие знаки на энергообъектах. Ребята узнали, как правильно покидать зону шагового напряжения, возникающую при обрыве проводов, с помощью «гусиного шага».
Для наглядности специалисты показали защитную экипировку энергетиков: каски, диэлектрические перчатки и боты, которые дети смогли примерить. Занятие сопровождалось презентацией, а в конце школьники ответили на вопросы для закрепления знаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.
«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.