Школьникам Одинцова рассказали о работе ветеринаров

«Одинцовский центр эстетического воспитания» представил проект «Выбор», направленный на профориентацию школьников 9, 10 и 11 классов. В нем приняли участие 56 человек из 7 школ Одинцовского городского округа. В рамках мероприятия начальник ГБУВ МО «Терветуправление № 1» Роман Андреев рассказал ребятам о профессии ветеринара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель поделился своим опытом трудовой деятельности и особенностями работы с животными. Школьники заинтересовались возможностью получения специальности ветеринарного врача и фельдшера. Учреждения ветеринарии Московской области открыты для прохождения практики студентами профильных ВУЗов.

Государственная ветеринарная служба следит за благополучием эпизоотической обстановки в Московской области не один десяток лет. Сотрудники проводят мероприятия, направленные на защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также от возникновения особо опасных болезней животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.