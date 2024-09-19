Школьникам из Дмитровского округа рассказали о вреде наркотических веществ

На днях для учащихся Синьковской школы № 1 Дмитровского округа сотрудники филиала «Горшково» ЦДК «Созвездие» организовали антинаркотическую лекцию под названием «Не закладывай свою жизнь!». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе встречи сотрудники филиала рассказали школьникам о том, что мир наркотиков представляет собой опасное и многогранное пространство, в которое легко попасть, но выбраться из которого порой бывает почти невозможно. Они также упомянули, что существует множество видов наркотических веществ — от опиатов до синтетических стимуляторов, и каждый из них может оказывать различное влияние на здоровье и психику человека.

Мероприятие привлекло внимание ребят, которые были заинтересованы в обсуждении актуальных вопросов, связанных с наркоманией и ее последствиями.

В завершение встречи учащиеся предложили свои идеи по популяризации здорового образа жизни.

«Этот пример свидетельствует о том, что каждый из нас волен выбирать свой путь, и крайне важно делать это осознанно. Мы призываем всех стремиться к здоровому образу жизни, счастью и яркой, полной радостей жизни без наркотиков», — сказал один из сотрудников филиала «Горшково».

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