Школьника заключили под стражу за попытку поджога авто у здания ФСБ
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу несовершеннолетнего ученика 8-го класса, обвиняемого в попытке совершения теракта, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По данным следствия, 5 июня подросток, получив задание через мессенджер от неустановленных пытался поджечь автомобиль на улице Захарьевской, где расположено управление ФСБ.
Согласно материалам дела, неизвестный, представившийся «следователем ФСБ», убедил подростка, что в машине находится взрывное устройство, и потребовал его уничтожить. Фигурант разлил жидкость для розжига на капот и поджег его, но был задержан очевидцами. Подросток вину не признает. Срок ареста продлен до 4 августа.
Ранее студент московского колледжа Курбан Гереев дал признательные показания по делу о поджоге железнодорожного оборудования в январе 2025 года. Он заявил, что действовал по указанию украинских кураторов.