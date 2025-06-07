Школьника заключили под стражу за попытку поджога авто у здания ФСБ

По данным следствия, 5 июня подросток, получив задание через мессенджер от неустановленных пытался поджечь автомобиль на улице Захарьевской, где расположено управление ФСБ.

Согласно материалам дела, неизвестный, представившийся «следователем ФСБ», убедил подростка, что в машине находится взрывное устройство, и потребовал его уничтожить. Фигурант разлил жидкость для розжига на капот и поджег его, но был задержан очевидцами. Подросток вину не признает. Срок ареста продлен до 4 августа.

Ранее студент московского колледжа Курбан Гереев дал признательные показания по делу о поджоге железнодорожного оборудования в январе 2025 года. Он заявил, что действовал по указанию украинских кураторов.