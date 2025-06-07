Московский суд продлил арест обвиняемому в теракте на железной дороге

Студент московского Политехнического колледжа № 8 Курбан Гереев дал полные признательные показания по делу о поджоге релейного шкафа на рязанском направлении Московской железной дороги, сообщает ТАСС .

Как следует из материалов дела, молодой человек сознался в совершении преступления по заданию украинских кураторов.

Герееву предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы неоднократно продлевал срок его содержания под стражей в СИЗО.

Инцидент произошел 26 января 2025 года, когда было зафиксировано возгорание критически важного железнодорожного оборудования. Следственные органы установили причастность студента к преступлению 30 января. В материалах дела отмечается, что признательные показания Гереева свидетельствуют о его сотрудничестве со следствием.

Это дело стало частью серии расследований о диверсиях на транспортной инфраструктуре России, которые, по версии следствия, координируются с украинской территории. В последние месяцы правоохранительные органы сообщали о нескольких аналогичных инцидентах с поджогами в разных регионах страны.