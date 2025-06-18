Школьник Подмосковья получил первый паспорт в «Артеке»

Ученик из Московской области Даниил Смогунов стал участником церемонии вручения паспортов в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие прошло во дворце спорта лагеря «Янтарный» в рамках юбилейной смены, посвященной 100-летию «Артека». Документы выдавали воспитанникам центра, которым исполнилось 14 лет.

В церемонии участвовали заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Они вручили первые документы 107 воспитанникам «Артека» со всей страны.

Даниил Смогунов учится в Костровской школе муниципального округа Истра, он закончил 7 класс. Ему нравится изучать историю и географию. Также школьник занимается боксом, увлекается народным творчеством и резьбой по дереву. Регулярно участвует в региональных соревнованиях по боксу и школьных олимпиадах. В «Артеке» он побывал уже во второй раз.

В ведомстве подчеркнули, что участие в таких церемониях формирует у подростков чувство гражданской ответственности и стремление к личностному росту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.