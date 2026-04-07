Школьник из Сергиева Посада выступит на олимпиаде в Москве

Ученик Сергиево-Посадской гимназии имени И. Б. Ольбинского Михаил Туров представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая пройдет с 15 по 23 апреля в Москве. В состав сборной страны вошли 15 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии состоится на площадке МГУ имени М. В. Ломоносова. В ней примут участие школьники более чем из 30 стран. Состав российской команды представили 6 апреля в Москве.

Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александр Реут отметил, что подготовка сборной строится поэтапно на базе Всероссийской олимпиады школьников.

«Мы видим результаты российской сборной на международных олимпиадах, которые год от года растут. Сейчас мы занимаем третье место в мире по результатам естественно-научных олимпиад и первое среди европейских стран», — подчеркнул Александр Реут.

В 2026 году в заключительном этапе ВсОШ по химии участвовали около 490 школьников. Победители и призеры проходят учебно-тренировочные сборы, по итогам которых формируется состав команды для международных стартов.

Международная Менделеевская олимпиада проводится с 1967 года и является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии. Соревнование включает два теоретических тура и экспериментальный этап продолжительностью пять часов. Участники выполняют сложные задачи и демонстрируют навыки работы в химической лаборатории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.