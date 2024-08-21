Школьник из российской глубинки вырастил 600-килограммовую тыкву

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Юный житель Нижнего Новгорода вырастил тыкву весом более 600 килограммов на своем огороде. Мальчик планирует побить российский рекорд, вырастив тыкву весом не менее 750 кг, сообщает pravda-nn.ru .

Школьник из села Большое Окулово в 2023 году вырастил тыкву, вес которой составил 232 кг. Этой весной он решил вновь посадить семечко гигантского растения.

Юноша рассказал, что благодаря прошлогодней тыкве ему удалось установить мировой рекорд, поскольку из ее семечка получился плод массой более тысячи килограммов.

По словам подростка, для выращивания огромного овоща необходимо приложить много усилий и приобрести знания в данной области.