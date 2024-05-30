Школьник из Павловского Посада примет участие в арктической экспедиции

Во всех федеральных округах страны прошли очные полуфиналы научно-образовательного проекта «Ледокол знаний 2024». Участниками очного отборочного этапа проекта стали 72 школьника в возрасте 14-16 лет, набравшие максимальное количество баллов в своих тематических треках по итогам предварительных заочных испытаний, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В финале проекта Московскую область представит ученик Павлово-Посадского лицея № 2 им. В. В. Тихонова Ярослав Савичев.

Проект направлен на поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию.

Полуфиналы состоялись на различных площадках, включая информационные центры по атомной энергии и партнерские учреждения по всей стране. 24 лучших участника, выбранные жюри, будут соревноваться за место в арктической экспедиции Росатома на ледоколе «50 лет Победы». В рамках полуфинала участники представляли свои проекты, связанные с атомной энергетикой, перед экспертами из различных сфер.

Школьники предложили инновационные проекты в области возобновляемой энергии, цифровых технологий и развития Арктики. Представитель Российского общества «Знание» Виктория Кузьмина отметила высокий уровень подготовки и креативность участников.

По итогам полуфинала, три лучших участника от каждого федерального округа продолжат борьбу в финале, который пройдет 11 июня в Павильоне «Атом». Победители отправятся в арктическую экспедицию Росатома.

Проект «Ледокол знаний» поддерживает талантливую молодежь и направлен на их профессиональное развитие. В этом году экспедиция будет посвящена 65-летию атомного ледокольного флота, и 70 одаренных школьников отправятся в путешествие к Северному полюсу. За время существования проекта более 300 школьников стали участниками арктических экспедиций Росатома.

Общее число участников пятого сезона проекта превысило 30 тысяч, включая школьников и студентов средних специальных учебных заведений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.