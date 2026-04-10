Школа в Королеве подписала соглашение с партнерами из Китая

Гимназия №9 в Королеве заключила соглашение о дружбе и сотрудничестве со Средней школой Хаймэнь провинции Цзянсу во время визита делегации Московской области в Китай. Документ подписала директор гимназии Ольга Лизогуб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители системы образования наукограда продолжают работу в составе делегации Московской области в Китайской Народной Республике. Очередной этап визита проходит в провинции Цзянсу — одном из крупнейших промышленных центров страны.

Руководители королевских школ обсуждают с коллегами внедрение образовательных практик научно-технического профиля и развитие инновационных площадок для дополнительного обучения детей. Эти направления уже несколько лет успешно реализуются в наукограде.

Китайская сторона представила собственные разработки и пригласила делегацию в Среднюю школу Хаймэнь, где создана высокотехнологичная STEAM-лаборатория и особое внимание уделяется развитию исследовательского мышления у учеников.

Ключевым событием визита стало подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между гимназией №9 и школой Хаймэнь. Гимназия №9 — флагманская школа города и участник проекта «Школа Минпросвещения России». В учреждении действуют педагогические, предпринимательские, инженерно-космические, медицинские, олимпиадные и лингвистические классы, а также мини-квант «Промдизайн» с направлениями 3D-моделирования, графического дизайна, программирования и применения нейросетей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.