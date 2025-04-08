«Школа приемных родителей» семейного центра в Серпухове отмечает десятилетие

7 апреля «Школа приемных родителей» Семейного центра «Маяк» отпраздновала важное событие — десятый юбилейный выпуск своих слушателей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В этом году группа слушателей завершила обучение по специальной программе, которая охватывает все аспекты воспитания и поддержки приемных детей. Участники получили не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для создания комфортной и безопасной атмосферы в своих семьях.

Праздничное мероприятие собрало выпускников, их семьи и преподавателей. В ходе торжества участники поделились впечатлениями о пройденном пути. Также всем были даны советы для будущей жизни с детьми.

Этот юбилей стал не только поводом для радости, но и напоминанием о важности миссии, которую выполняет школа: помогать детям находить любящие семьи и строить счастливое будущее.

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