Школа № 15 Красногорска присоединилась к проекту «Умные каникулы»

Флагманская СОШ № 15 в округе Красногорск вновь участвует в большом региональном проекте «Умные каникулы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Умные каникулы» — это губернаторский проект, которому уже четыре года. Каждый год мы выигрываем участие в этом проекте. У нас огромное количество отрядов. Мы постоянно распределяем занятия детей по пяти трекам: это патриотический, и спортивный, и культурный», — прокомментировала заместитель директора МБОУ СОШ № 15, куратор губернаторского проекта «Умные каникулы» Светлана Кузичкина.

Участниками проекта от Красногорска стали также первая школа, вторая гимназия и образовательный центр «Вершина». Продлятся «Умные каникулы» до 28 июня. Детей ждет насыщенная программа. Будут тематические занятия, мастер-классы, экскурсии, соревнования и даже уроки профориентации для старшеклассников.

В этом году участниками губернаторского проекта «Умные каникулы» стали 100 общеобразовательных учреждений Подмосковья. Это 97 тыс. детей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.