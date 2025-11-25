Школа Химок заключила соглашение о сотрудничестве с гимназией из Казани

Во время каникул учащиеся школы № 8 имени Матвеева вместе с педагогами из Химок отправились в большое путешествие по Республике Татарстан. Маршрут включал несколько городов и поселений. Одной из ключевых точек стала казанская гимназия № 8. Именно там состоялась встреча, которая переросла в заключение договора о сотрудничестве между двумя образовательными учреждениями, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В годы Великой Отечественной войны на месте нашей школы располагался штаб 352-й Оршанской дивизии. Бойцы этого гарнизона отважно отстаивали интересы Родины и держали оборону столицы. Сегодня в трех образовательных учреждениях страны созданы школьные музеи, посвященные дивизии: один — в нашей школе, еще два — в Казани и Бугульме», — рассказывает директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

В гимназии для ребят организовали экскурсию по музею, а настоящей изюминкой визита стал мастер-класс, подготовленный учителями родного языка. Атмосфера кабинета, детали национального костюма, предметы быта и традиционные блюда — все это позволило химчанам глубже погрузиться в культуру татарского народа.

Продолжая знакомство с регионом, учащиеся посетили главные достопримечательности Казани и других городов Республики Татарстан. Они побывали в Иннополисе и одноименном университете, на острове-граде Свияжск и в расположенном там заповеднике, а также приняли участие в мастер-классе по приготовлению традиционных татарских блюд. Каждый пункт маршрута стал важной частью общего культурного и образовательного опыта.

«Это путешествие стало для нас настоящим открытием: мы увидели, как история объединяет регионы, познакомились с культурой Татарстана и почувствовали себя частью большого общего дела. Особенно запомнилось общение со школьниками Казани — оно оказалось очень теплым и вдохновляющим», — делится впечатлениями ученик 11 «К» Максим Силин.

Сотрудничество между школами станет основой для новых совместных проектов. Учреждения планируют обмениваться учебными инициативами, проводить конференции, онлайн-встречи и расширять исследовательскую деятельность, связанную с историей 352-й Оршанской дивизии. Оба коллектива уверены: диалог культур и совместное изучение истории открывают для школьников уникальные возможности, формируют чувство патриотизма, взаимное уважение и расширяют их образовательный кругозор.

