Шимко: в Серпухове благоустроили 15 га общественных территорий в 2025 г

В текущем году в городском округе Серпухов благоустроили 15 га общественных территорий. Об этом рассказал глава городского округа Серпухов Алексеем Шимко губернатору Московской области Андрею Воробьеву, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Серпухове Воробьев провел рабочую встречу с Шимко. Они обсудили темы строительства и ремонта соцобъектов, проведения программы благоустройства, модернизации системы ЖКХ и другие вопросы.

Шимко отметил, что в округе идет активная работа по благоустройству общественных территорий. Так, в 2025 году новый облик получат парк «Питомник» и пешеходная зона (ул. Новая, мкр. Ивановские дворики) в Серпухове, сквер генерала Кузнецова в Пущине и парк «Сказка» в Протвине (уже открыт).

Кроме того, в планах установить на одной из общественных территорий памятник участникам спецоперации.

«В этом году мы облагородили 15 га общественных территорий. Сейчас в активной фазе работы в парке „Питомник“, открыли парк „Сказка“ в Протвине, 34 детских площадки, 16 дворовых территорий очень востребованы. Люди видят изменения. Все площадки, благоустроенные территории наполняются людьми, живут», — сказал Шимко.

Ранее Воробьев подчеркнул, что городской округ Серпухов — большой наукоград, он объединяет в себе огромное количество территорий, научных производств и сообществ.

«Мы стараемся обеспечивать перемены в городе, но, конечно, всегда есть к чему стремиться», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.