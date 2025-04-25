Шествия оркестров и показы кино: как отметят 9 Мая в Москве

Торжественные мероприятия пройдут на ВДНХ и Поклонной горе в Москве к 9 Мая

В Москве к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне организуют торжественные мероприятия. Площади, улицы и мосты планируют украсить с помощью флагов, а также георгиевских лент, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

На ВДНХ будут шествия оркестров, патриотические акции, концерты, а также «Вальс Победы» и мастер-классы. На Поклонной горе запускается проект Музея победы «Парк Победы. Главный Патриотический» с концертами, квестами, а также трансляцией парада Победы.

На Новом Арбате появятся проекции ко Дню Победы в формате видео. В столичных парках будут танцевальные марафоны, квесты, фестивали патриотических песен, показы кино. На Южном и Северном речных вокзалах пройдут выставки, концерты, мастер-классы, а также полевая кухня.

В московском метро празднично оформят станции, будут показывать трансляцию парада, сделают Стены памяти, покажут фронтовые открытки.