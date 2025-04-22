Шестой кейс-чемпионат МНПЗ собрал 350 студентов из России и СНГ

Московский нефтеперерабатывающий завод уже в шестой раз организовал ежегодный студенческий турнир, в котором приняли участие 350 учащихся колледжей и вузов из 15 городов России и стран СНГ. Участники решали практические задачи из сферы нефтепереработки, а лучшие из них получили приглашение на оплачиваемую стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства. Благодаря предыдущим чемпионатам более 90 молодых специалистов стали частью команды МНПЗ, сообщила пресс-служба компании.

«Кейс-чемпионат знакомит студентов с лучшими практиками Московского НПЗ, дает возможность пообщаться с инженерами предприятия, открывает возможности для профессионального роста и реализации потенциала. Мы нуждаемся в талантливых инженерах, готовых работать с современным оборудованием и участвовать в инновационных проектах, и приглашаем присоединиться к нашей команде лидеров отрасли», — отметила заместитель гендиректора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.

Как проходят соревнования

Соревнование проводится дистанционно в несколько этапов. Студентам предлагается разработать решения для реальных производственных кейсов Московского НПЗ. Среди тем заданий — внедрение цифровых технологий, оптимизация производственных процессов и повышение экологичности предприятия. Оценивали работы представители завода и преподаватели вузов-партнеров.

«Этот чемпионат — стартовая площадка для будущих инженеров, где амбиции студентов встречаются с поддержкой экспертов. Такие проекты формируют профессионалов будущего. Участие в кейс-чемпионате Московского НПЗ открывает перед студентами уникальные возможности применить знания на практике в решении реальных производственных задач, проявить командный дух и заявить о себе перед работодателем», — пояснила доктор химических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой Технологии переработки нефти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Елена Чернышова.

Что участие в конкурсе даст студентам

Как подчеркнула директор колледжа «26 КАДР» Юлия Соколина, инженерный кейс-чемпионат от МНПЗ — это отличный шанс для студентов проявить себя.

«Участие в таких проектах позволяет будущим профессионалам не только проверить свои знания на практике, но и напрямую показать потенциал одному из ведущих работодателей. Кроме того, это полезно и для колледжа: подобное взаимодействие с работодателем помогает нам лучше понять требования отрасли к компетенциям сотрудников и распространить современные стандарты не только на участников кейс-чемпионата, но и на образовательные программы для всех студентов, обучающихся по этим направлениям», — сказала Соколина.