Шестаков: производство красной икры выросло в России на 30-35%

У России достаточно запасов красной икры. В 2025 году ее производство выросло на 30-35% по сравнению с прошлым годом, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

По его словам, российские рыбаки предоставят необходимый ассортимент икры. При этом Шестаков уточнил, что ведомство не влияет на установление цен на продукт.

Шестаков уточнил, что цены у рыбаков и в торговых сетях зависят от вида продукции.

«По икре в два раза может варьироваться», — сказал глава Росрыболовства.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что красной икры россиянам хватит до Масленицы. При этом стоимость в рознице демонстрирует снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и началом текущего года.

