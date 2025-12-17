Александр Панин: красной икры россиянам хватит до Масленицы

Председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что дефицита красной икры на российском рынке не наблюдается, и запасов хватит вплоть до Масленичной недели, пишет ТАСС .

«В этом году хоть и небольшой отскок, но все равно цены высокие. Потребление, я думаю, в этом году будет ниже, чем 15 тыс. тонн. Поэтому икры, в принципе, хватит, ее на складах много. На Масленицу икры хватит точно, и с избытком», — отметил Панин.

По словам Панина, стоимость красной икры в рознице демонстрирует снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и началом текущего года. В частности, икра горбуши стала дешевле на 5% с начала 2025 года и на 13% в сравнении с 2024 годом.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в отношении икры кижуча (снижение на 6% и 7% соответственно) и кеты (на 4% и 5% соответственно). Исключением стала икра нерки, цены на которую увеличились на 13%.

Панин также добавил, что, по прогнозам Рыбного союза, общий объем производства красной икры в России в 2025 году достигнет примерно 13,5 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в 2025 году спрос на красную икру среди россиян обрушился сразу на 45,1%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.