Не жили богато, нечего начинать: у россиян рухнул спрос на красную икру

сегодня в 16:23

В России спрос на красную икру упал на 45,1%

В течение первых трех кварталов 2025 года на российском рынке зафиксировано существенное падение потребительского спроса на красную икру. Аналитики NTech выяснили, что физические объемы реализации товара сократились сразу на 45,1%, сообщает «Царьград» .

Денежное выражение продаж также показало отрицательную динамику, уменьшившись на 10,1%. Аналитики констатируют, что в 2025 году россияне стали реже покупать красную икру, что отразилось на снижении как натуральных, так и стоимостных показателей.

По итогам девяти месяцев текущего года зафиксировано падение объема продаж на 45,1% в натуральном выражении и 10,1% в стоимостном.

По словам аналитика Леонида Ардалионова, в ближайшем будущем вероятное увеличение оптовых цен может быть нивелировано на розничном уровне за счет предновогодних маркетинговых акций.

Крупные ритейлеры часто используют так называемые «якорные» товары, включая икру, для привлечения покупателей, стимулируя приобретение сопутствующих товаров по стандартным ценам.

