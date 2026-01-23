Шесть молодых семей получили жилищные сертификаты в Павлово-Посадском округе

Шесть молодых семей из Павлово-Посадского городского округа получили жилищные сертификаты по программе «Молодая семья» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павлово-Посадском городском округе шести молодым семьям вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Церемония прошла с участием главы округа Дениса Семенова, который поздравил новоселов и отметил важность поддержки молодых семей.

Мероприятие состоялось в рамках подпрограммы Московской области «Обеспечение жильем молодых семей». Павлово-Посадский округ участвует в программе с 2008 года, за это время жилищные условия улучшили 132 семьи — более 360 жителей.

Сертификат можно использовать в течение шести месяцев для покупки квартиры на первичном или вторичном рынке, строительства индивидуального дома или участия в долевом строительстве. На всех этапах семьи получают консультационную и юридическую поддержку специалистов администрации.

Одна из участниц программы, молодая мама Анастасия, отметила, что сертификат стал большой помощью для их семьи и позволит детям расти в собственной комнате.

После вручения сертификатов семьи приступят к поиску жилья и оформлению документов при поддержке специалистов жилищного отдела. Подать заявку на участие в программе могут граждане России до 35 лет, состоящие в браке, имеющие детей или являющиеся единственным родителем и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.