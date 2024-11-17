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Шесть детенышей вылупились у аметистового питона в Московском зоопарке

У аметистового питона родились шесть детей в Московском зоопарке. Это наибольшая змея Австралии и Новой Гвинеи, она включена в Международную Красную книгу, сообщается на сайте мэра Москвы .

Максимальная длина аметистового питона — шесть метров. У взрослых змей песочный оттенок с полосками черного цвета.

Пол детей не сообщается. Его получится определить только когда они впервые полиняют.

Самка аметистового питона отложила яйца в июне. Через три месяца вылупились змеи.

Ранее сообщалось, что малайскому медвежонку из Московского зоопарка подарили пенек. С помощью него животное будет развивать природные навыки.