Малайскому медвежонку из Московского зоопарка подарили пенек

Сотрудники Московского зоопарка в официальном Telegram-канале показали кадры первого знакомства малайского медвежонка с пеньком, который необходим маленькой самке для развития природных навыков.

Малайский медвежонок вел себя очень осторожно с подаренным пеньком. Первое, что сделала крошечная медведица, — внимательно осмотрела, затем обнюхала предмет и только после этого начала с ним взаимодействовать.

Подаренный пенек не декоративный, а настоящий. Подарок для детеныша малайского медведя подготовили зоологи. Пень нужен для того, чтобы самочка могла развить навыки царапания, кусания и лазания, которые ей необходимы для полноценной жизни.

Теперь медвежонок с удовольствием играет с подарком, который сразу привлек внимание в игровой комнате.

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