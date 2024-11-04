Акулова опубликовала кадры с пандой Катюшей, радостной от выпавшего снега

Обильный снегопад в Москве поднял настроение питомцам местного зоопарка. Панда Катюша не упустила момент и с удовольствием покаталась с заснеженной горки, об этом рассказала в своем Telegram-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах видно, как панда Катюша по специальной лестнице поднимается на горку, затем выбирает удобную позу и задорно спускается вниз. После этого она начинает обход территорий.

Судя по всему, снег панде очень нравится. Она могла пройти рядом с бассейном, где он практически растаял, но выбрала полностью заснеженный путь — край емкости с водой.

Жители Москвы могут понаблюдать за пандами в режиме реального времени на сайте зоопарка. На момент публикации заметки панды находились во внутреннем вольере и сладко спали на спине, задрав лапы вверх.

Ранее коммунальщики предупредили жителей Москвы, что 4 ноября снег будет идти в течение всего дня, в связи с чем на дорогах следует быть предельно внимательными.