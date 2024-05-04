Шефы московских ресторанов устроят битву поваров на «Пасхальном даре»

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В воскресенье, 5 мая, в рамках «Пасхального дара» шефы московских ресторанов сразятся в битве кулинарного искусства, а победителя выберут зрители, сообщает оргкомитет «Московских сезонов».

Шефы популярных ресторанов, по условиям битвы, должны будут за 45 минут приготовить необычные блюда из самых популярных сортов рыбы. Соревнования начнутся в 15:00 на рынке «Москва на волне».

Организаторы мероприятия выберут жюри из присутствующих зрителей битвы поваров, которые и выберут победителя, попробовав необычные блюда, среди которых будет, к примеру, судак в яично-грибном соусе.

Гости мероприятия смогут забрать с собой брошюры с рецептами от участников конкурса, после чего смогут повторить кулинарные шедевры в домашних условиях.

Второй раунд битвы начнется в 16:00, в рамках которого повара будут готовить зубатку и треску по необычным рецептам. Посетить кулинарное шоу сможет любой желающий, вход свободный.

В Москве в преддверии Пасхи установили более 700 тематических украшений. Среди них большие пасхальные яйца и цветочные композиции.