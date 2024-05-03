Пасхальные яйца и цветочные композиции украсили Москву к празднику

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В Москве в честь Пасхи установили более 700 праздничных конструкций

В столице установили более 700 пасхальных украшений вблизи церквей и храмов, а также на площадях и улицах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В разных районах города появились объемные композиции в виде пасхальных яиц, цветочных украшений и тематических фигур. Красочное оформление традиционно создали возле Храма Христа Спасителя.

«Там появились пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Композиции из плетеных корзин украсили парк «Яуза». Там же установили вишневые деревья и тюльпаны. Все конструкции являются многофункциональными и будут использоваться многократно с изменениями в оформлении в зависимости от праздника.

Ранее стало известно, когда в Москву прибудет Благодатный огонь. Его везут в российскую столицу из Иерусалима.