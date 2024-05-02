Названа дата прибытия Благодатного огня из Иерусалима в Москву
Благодатный огонь из Иерусалима приедет в Москву 4 мая
Фото - © Павел Бедняков/РИА Новости
В Фонде Андрея Первозванного заявили, что в субботу, 4 мая, в Москву доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Масштабной встречи Благодатного огня проводиться не будет, сообщает «Царьград».
Благодатный огонь привезут в Храм Христа Спасителя на улице Волхонке. Его передадут, когда в церкви начнется патриаршее богослужение по случаю Пасхи.
На портале Фонда Андрея Первозванного опубликована информация о храмах, куда доставят Благодатный огонь. Его должны привезти в 15 столичных церквей.
Благодатный огонь выносят из Гроба Господня во время особого богослужения, которое каждый год проходит в день перед Пасхой, в Великую субботу. Торжественная церемония проходит в Храме Воскресения Христова в столице Израиля.