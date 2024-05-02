Названа дата прибытия Благодатного огня из Иерусалима в Москву

В Фонде Андрея Первозванного заявили, что в субботу, 4 мая, в Москву доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Масштабной встречи Благодатного огня проводиться не будет, сообщает «Царьград» .

Благодатный огонь привезут в Храм Христа Спасителя на улице Волхонке. Его передадут, когда в церкви начнется патриаршее богослужение по случаю Пасхи.

На портале Фонда Андрея Первозванного опубликована информация о храмах, куда доставят Благодатный огонь. Его должны привезти в 15 столичных церквей.

Благодатный огонь выносят из Гроба Господня во время особого богослужения, которое каждый год проходит в день перед Пасхой, в Великую субботу. Торжественная церемония проходит в Храме Воскресения Христова в столице Израиля.