Шеф-повара для Антарктиды определят в Москве

В настоящее время идет отбор повара для первой в истории Московской молодежной антарктической экспедиции, которая начнется в конце ноября при поддержке Департамента образования и науки города и столичного отделения «Движения первых», сообщает kp.ru .

В ГБПОУ Московский образовательный комплекс Запад проходил конкурс на вакансию повара для Московской молодежной антарктической экспедиции. Четверо молодых людей и четыре девушки продемонстрировали свои кулинарные навыки. Они работали в сложных условиях, практически как на настоящей антарктической станции: хотя снег они не плавили, нехватка воды все равно ощущалась.

Температура не опускалась ниже нуля, но около 5 градусов было, как на улице — они трудились при открытых окнах, одетые в куртки. Ледяные брикеты на столах не таяли. В такой обстановке участникам предстояло подготовить комплексный обед: салат, плов, компот и какао.

Жюри, состоящее из полярников, представителей московского Департамента образования и науки, «Движения Первых», авиакомпании «Волга-Днепр» и профессиональных поваров, оценивало их кулинарные таланты не только по вкусу, но и по цвету и форме. Учитывались также скорость работы, количество отходов и организация рабочего места.

По результатам этого кулинарного состязания и предыдущих этапов были выбраны несколько финалистов, а лучшего определит финальное собеседование. Победитель войдет в группу специалистов-студентов, обеспечивающих жизнедеятельность экспедиции. В первый же отряд попадут старшеклассники, которые будут заниматься научными исследованиями по заказу отечественных НИИ в Антарктиде.