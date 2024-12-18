Шеф-повар Белого дома заявил, что для Трампа тяжело готовить

Шеф-повар Белого дома Раш: Трамп ел столько же бургеров, сколько и Клинтон

Избранному президенту США Дональду Трампу было очень сложно готовить еду, когда он в прошлый раз был на посту. При этом с другими главами государств такие проблемы не возникали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шеф-повара Белого дома Андре Раша, который готовил еду для бывших лидеров страны — Билла Клинтона, Барака Обамы и Джорджа Буша.

Трамп не хотел есть разнообразную пищу во время своей каденции. Рашу хотелось экспериментировать.

«Но с Трампом и (его женой — ред.) Меланьей все было категорично», — отметил шеф-повар.

Раш подчеркнул, что Трамп постоянно пьет газировку, а не стандартную воду. К тому же он ел столько же бургеров, сколько и Клинтон.

Ранее сообщалось, что ABC News выплатит 15 млн долларов по делу о клевете на Дональда Трампа. Ведущий сказал, что политика якобы признали виновным в изнасиловании писательницы, «произошедшем» в 1996 году.