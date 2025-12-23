Шатурский энергетический техникум отметил свой 90-летний юбилей

В пятницу, 19 декабря, на торжественное мероприятие были приглашены студенты и преподаватели, выпускники прошлых лет, а также руководители предприятий, которые охотно принимают к себе на работу молодых специалистов, окончивших ШЭТ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для гостей провели экскурсию по мастерским и кабинетам техникума. В аудиториях продемонстрировали современное оборудование, на котором обучаются студенты. Торжественная часть состоялась на сцене актового зала. Добрые слова и пожелания звучали в этот день в адрес педагогов, ветеранов, коллег. За многолетний и плодотворный труд сотрудники ШЭТ были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

«Очень отрадно видеть, что география наших абитуриентов не заканчивается только жителями шатурского округа и ближайшими районами, а также ребятами, которые приехали к нам из соседних и из дальних субъектов РФ и хотят получить тот самый „знак качества“», — отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Любой юбилей — это подведение итогов: за 90 лет плодотворной деятельности техникум выпустил более 35 000 специалистов. Многие выпускники работают в энергетических отраслях страны, кто-то связал свою жизнь с Шатурской ГРЭС, но есть и те, кто вернулся в родное учебное заведение, чтобы передавать знания и опыт. Преемственность поколений — одна из традиций и сильных сторон Шатурского энерготехникума.

Шатурский энергетический техникум сегодня — это четыре учебных корпуса, где обеспечивают подготовку специалистов самого высокого уровня. Здесь обучают 1300 студентов на 4 отделениях по 17 специальностях.

«ШЭТ — это бренд. Бренд, который ценят и знают наши партнеры и работодатели. Таковым он стал благодаря тем ветеранам, которые работали до нас, тем, кто сегодня в строю, нашим преподавателям, нашему коллективу. Спасибо вам за ваш профессионализм, вклад с развитие системы образования РФ», — подчеркнул Виталий Давыдов, директор Шатурского энергического техникума.

Праздничную программу украсили творческие номера вокалистов и хореографических коллективов округа. В завершении все гости исполнили гимн Шатурского энергетического техникума и проскандировали поздравления.

