Шатурские студенты отметили Татьянин день в парке им. Гагарина

Для студентов из Шатуры подготовили челлендж, тематический квиз, конкурсы на творческие способности и итоговый экзамен в парке, сообщили в пресс-службе округа.

Отметки об успешном прохождении испытаний выставлялись в общую зачетную книжку. Вместе с организаторами праздника молодые люди танцевали и пели песни у костра, отвечали на вопросы, касающиеся истории праздника, студенческих традиций и российского образования в целом.

«Я сам не единожды был студентом и могу сказать, что это время было одним из самых замечательных периодов в жизни. Я вспоминаю его с особой теплотой и улыбкой. Желаю вам хороших оценок. Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте себе высокие цели и идите к ним», — обратился к студентам глава округа Николай Прилуцкий.

По итогам конкурсов от главы округа команды получили в зачетку отметку «отлично». Победителям вручили ценные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех учащихся вузов с Днем студента и пожелал им самых выдающихся достижений.