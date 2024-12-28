Шадаев: RuStore популярнее AppStore по количеству пользователей

Аудитория отечественного магазина приложений RuStore гораздо больше, чем у AppStore. Российский сервис установлен на 80 млн устройств, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, сообщает ТАСС .

По его словам, RuStore обошел AppStore по количеству пользователей за два с половиной года. В российском сервисе доступны уже 50 тыс. приложений. Порядка 30% из них — иностранные. Пользователи за год скачали приложения и игры более 300 млн раз.

Шадаев отметил, что в RuStore представлены приложения «Госуслуг» и банков, а также тысячи других российских приложений, которые недоступны сейчас в зарубежных магазинах-аналогах.

Министр добавил, что RuStore пользуется большой популярностью со стороны иностранного бизнеса. Так, разработчики из Китая в 2024 году потратили 60 млн рублей на продвижение своих приложений в магазине.

Ранее Шадаев отметил, что Минцифры России не намерено отключать от «Госуслуг» аккаунты с почтой на Gmail.