Шадаев: «Госуслуги» могут интегрировать с мессенджером Max

Минцифры России собирается интегрировать портал «Госуслуги» с отечественным мессенджером Max. Такая возможность сейчас прорабатывается, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС .

Глава ведомства предупредил, что на данный момент окончательное решение не принято. Также Шадаев рассказал, что рассматривалась интеграция «Госуслуг» с Telegram, но в итоге от нее отказались.

Кроме тог, министр подчеркнул, что вариант оказания государственных услуг в каналах и сферах, где есть пользователи, идеален. Однако интеграция все еще находится только на этапе обсуждения.

Мессенджер Max — это цифровая платформа от VK. Его пользователям доступны любые виды сообщений и звонки, а также чат-боты и мини-приложения.

Между тем в Минцифры рассказали, что хотят изменить действующую схему смены пароля для «Госуслуг». Так, например, пользователи, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут менять его по желанию.