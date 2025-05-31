СФР: средняя пенсия женщин в РФ оказалась выше, чем у мужчин

Женщины в России получают пенсию, в среднем, выше, чем мужчины, как следует из данных Социального фонда России за 2025 год, сообщает РИА Новости .

Как отмечает СФР, женщинам в среднем приходит пенсия в размере 23 249,58 руб. в месяц. Мужчины же получают 23 028,33 руб. в месяц, что меньше на 221,25 руб.

Общая средняя по РФ пенсия составляет 23 175,17 руб.

Также в СФР отметили, что страховые пенсии по старости получают более 33,3 млн граждан. Соцпенсии получают более 3,4 млн жителей страны.

Ранее сенатор Андрей Клишас напомнил, что по Конституции РФ каждому гражданину гарантируется пенсия. Ее размер определяется на законодательном уровне.