Сенатор Клишас: по Конституции РФ каждому гражданину гарантируется пенсия

сегодня в 15:08

Председатель комитета Совета Федерации госстроительству Андрей Клишас заявил, что по Конституции РФ каждому гражданину страны гарантируется пенсия.

«В соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Клишас добавил, что размер государственных пенсий и социальных пособий определяется на законодательном уровне.

Ранее журналист и ведущий «Соловьев. Live» Сергей Мардан предложил «к чертовой матери отменить пенсии» в России. После бурной критики в Сети Мардан назвал свое заявление иронией, подчеркнув, что не хотел «ранить» телезрителей.