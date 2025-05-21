Сезон покоса травы стартовал в Кашире

На территории Московской области в активной фазе цветение одуванчиков, что ознаменовало для служб старт сезона покоса травы. Плановые работы по уходу за зелеными территориями в Кашире начались в мае, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство», сформированные в бригады по три-четыре человека, вышли на предписанные участки. Специалисты косят траву, а их коллеги затем очищают тротуары и дороги. Работники МБУ «Благоустройство» отвечают за покос на всех подведомственных общественных территориях — как в самом городе, так и в сельских населенных пунктах. Уход за травяным покровом во дворах и на придомовых территориях обеспечивают сотрудники управляющих компаний. Работы проводят на газонах, во дворах, вдоль проезжей части и пешеходных дорожек, возле игровых и спортивных площадок, а также около больниц, поликлиник и детских садов.

В МБУ «Благоустройство» для проведения этих работ задействовано порядка 90 человек. Звуки работы триммеров могут причинять временные неудобства горожанам, однако покос травы важен для того, чтобы она не превратилась в бурьян и не стала рассадником насекомых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.