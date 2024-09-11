Северный речной вокзал Москвы за 4 года посетили почти 10 млн человек

Около 10 млн человек посетили Северный речной вокзал столицы после реставрации. Он стал любимым местом для отдыха горожан и туристов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Открыли вокзал в 2020 году после грандиозной реставрации и благоустройства прилегающих набережной и парка», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

За 4 года причалы важнейшего транспортного объекта столицы приняли и отправили в путешествия круизные суда более 5 тыс. раз.

Северный речной вокзал работает круглый год. Летом здесь открытый кинотеатр, спортивные площадки, фонтаны и т. д. Зимой на главной площади вокзала работают каток и лыжная трасса с пунктом проката.

Кроме того, после реставрации на территории вокзала прошло свыше 1 тыс. столичных мероприятий. Здесь отмечаются важные даты, а также проводятся городские праздники и масштабные фестивали.