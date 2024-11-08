Сеть взбудоражило видео с пенсионером из Белгорода, о котором упомянул Путин

В Интернете нашли запись с пожилым мужчиной из Белгорода, который был упомянут президентом России Владимиром Путиным на заседании клуба «Валдай», сообщает Life.ru .

В своем выступлении глава государства подчеркнул храбрость и патриотизм граждан, проживающих в приграничных российских областях, и вспомнил о видео, на котором мужчина идет голосовать под обстрелами украинских военных. Путин выразил мнение, что иностранцы не могут по-настоящему понять, что такое русский дух.

На видео запечатлен момент, где пенсионер направляется на голосование во время президентских выборов в марте 2024 года. К нему подошел иностранный журналист и спросил, почему он не боится ракетных обстрелов, одновременно предложив ему воздержаться от похода на избирательный участок. Мужчина останавился и пояснил, что у него нет другого выбора, кроме как исполнить свой гражданский долг.

«Потому что я человек, русский человек!» — гордо заявил мужчина журналисту.

Путин считает, что любой гражданин России, независимо от своей национальности, вправе называть себя «русским человеком». Это определение, по его мнению, больше связано с внутренней силой, духом и желанием победы, чем с этнической идентичностью.