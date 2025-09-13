Сервисы Альфа-банка временно не работают из-за технических работ

Некоторые сервисы Альфа-банка могут быть временно недоступны из-за технических работ, сообщают РИА Новости .

«В связи с техническими работами некоторые клиенты могут временно испытывать трудности с входом в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает», — заявили в пресс-службе банка.

В пятницу днем у клиентов Альфа-банка перестало работать мобильное приложение, следует из данных сайта downdetector.su.

Большинство пользователей не может войти в приложение. Аналогичная проблема возникает и в личном кабинете на сайте банковской организации.

Больше всего жалоб на сбой поступает из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а еще Новосибирской области и ЯНАО.