В работе мобильного приложения Альфа-банка случился сбой

В пятницу днем у клиентов Альфа-банка перестало работать мобильное приложение, следует из данных сайта downdetector.su.

Большинство пользователей не может войти в приложение. Аналогичная проблема возникает и в личном кабинете на сайте банковской организации.

У тех, кому все-таки удалось загрузить онлайн-банк, не проходит оплата, также возникают проблемы с переводами денежных средств.

Больше всего жалоб на сбой поступает из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а еще Новосибирской области и ЯНАО.