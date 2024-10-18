Сервис Speedtest могут заблокировать в России

Сервис Speedtest от компании Ookla могут заблокировать в России в случае нарушения им отечественного законодательства, сообщает газета «Известия» .

Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, доступ к сервису могут ограничить, если его работа будет нести угрозу безопасности сети «Интернет» и сети связи на территории страны.

Отмечается, что владеющая Speedtest компания Ookla делится данными о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами. Эти действия, по мнению ведомства, могут повысить риск кибератак и иных угроз для россиян.

Ранее эксперт оценил вероятность разблокировки Discord в России. По его словам, доступ к сервису, скорее всего, останется заблокированным.