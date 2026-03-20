Сервис «Открытый ДК» в Подмосковье использовали более 1 тыс раз

Жители Подмосковья более 1 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом «Открытый ДК» для бронирования помещений на портале «Дома культуры Подмосковья». Чаще всего площадки бронировали в Орехово-Зуевском, Дмитровском и Можайском округах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью сервиса пользователи могут дистанционно забронировать помещения для проведения мероприятий. В настоящее время доступна аренда более 1,2 тыс. площадок по всему региону.

Наибольшее количество заявок поступило из Орехово-Зуевского городского округа — 270. В Дмитровском муниципальном округе подано 161 заявление, в Можайском — 130.

Помимо аренды помещений, на портале можно заказать дополнительные услуги: техническую поддержку, организацию мероприятий, кейтеринг, помощь в записи музыкальных композиций и оформление события «под ключ». Для бронирования необходимо авторизоваться на портале, выбрать площадку, дату и время, заполнить данные и отправить заявку. Статус обращения отображается в личном кабинете, после подачи заявки с пользователем связываются для уточнения деталей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.