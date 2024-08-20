Сервис об отключениях воды и тепла в Подмосковье посетили почти 7 млн раз

Почти 7 млн раз жители Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» за все время работы сервиса. Из них более 4,7 млн — с мобильного устройства, почти 2,3 млн — со стационарного компьютера. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

На карте отражено 54 тыс. многоквартирных домов Подмосковья с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома.

С мая фиксируется повышенная активность пользователей карты — свыше 1,7 млн заходов. Это связано с плановым отключением горячего водоснабжения для ежегодной профилактики, необходимой для качественной подготовки коммуникаций к отопительному периоду и обеспечения надежной работы всех элементов централизованного теплоснабжения в период низких температур.

«По поручению губернатора Московской области еще в 2020 году мы запустили интерактивный сервис — Карту коммунальных услуг. Он создан для удобства жителей, чтобы они могли онлайн отслеживать такую информацию как даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что существует также опция подписки на карту.

«Всего с начала работы сервиса на нее подписалось около 5,5 тыс. человек. Подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения», — уточнил министр.

Интерактивный сервис «Карта коммунальных услуг» доступен по ссылке: http://vis.arki.mosreg.ru/mkd_map/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.