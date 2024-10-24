Сертификат на приобретение жилья вручили юной шаховчанке

В торжественной обстановке глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев вручил Полине Денисовой сертификат на приобретение собственного жилья, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В ближайшие месяцы девушку ждут приятные хлопоты связанные с переселение в новую квартиру, которую она уже выбрала.

Субсидию можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке, в новостройке или на строительство дома. Приобрести новое жилье можно в любом городе Подмосковья. Полина решила остаться в жить в округе и выбрала квартиру на одной из центральных улиц поселка, — прокомментировал глава муниципалитета Замир Гаджиев.

Для нас сегодня незабываемый день. Спасибо главе округа и его команде за быструю служенную работу. С нетерпением ждем переезда на новое место жительства, — поделились впечатлениями обладательница сертификата.

На такую важную встречу Полина пришла вместе с бабушкой. Она с радостью поделилась планами на будущее.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.