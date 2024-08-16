Серпуховский лифтостроительный завод завершил монтаж лифтов для пешеходного моста

Серпуховский лифтостроительный завод завершил монтаж трех грузопассажирских лифтов для нового пешеходного моста на железнодорожном вокзале подмосковного города Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лифты спроектированы и изготовлены специально для серпуховского железнодорожного моста, учитывая архитектуру объекта и специфику предназначения. Грузоподъемность каждого — 1 000 кг, вместимость — до 14 человек. Современные, безопасные и функциональные лифты обеспечат круглосуточный доступ на железнодорожную платформу и выходы со станции жителей и гостей Серпухова, в том числе маломобильных групп населения, родителей с колясками и пассажиров с крупным багажом.

«Мы постарались изготовить лифты для железнодорожного моста в сжатые сроки, соблюдая при этом строгие современные требования безопасности, надежности и комфорта», — заявил управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Строительство моста ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«СЛЗ изготовил лифты по модели «ЭКО», которые также используются для замены в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. В первом полугодии 2024 годазавод выпустил уже более 600 лифтов данной модели. СЛЗ активно развивается и наращивает производство. В результате проекта модернизации предприятия в 2022 году было создано более 400 рабочих мест. За это время на заводе выпустили более 2 800 лифтов», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

СЛЗ входит в группу компаний «Садовое кольцо». Это крупнейшее в России предприятие полного цикла по проектированию, производству, монтажу и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования. На предприятии проведена модернизация производства, благодаря чему завод, спроектированный по стандартам мирового машиностроения, обладает уникальным станочным парком, который имеет высокий потенциал «цифровизации».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают предпринимателям выйти на международные рынки.

«Мы можем ходатайствовать, у нас есть связи, и они развиваются в разных сферах. И предпринимательство, и образование, и другие направления. Мы можем сделать какую-то заявку», — подчеркнул Воробьев.