Сергунина: обучающие программы пройдут в московских коворкинг-центрах для НКО

С 22 августа в московской сети коворкинг-центров стартует обучающая программа для некоммерческих организаций (НКО), сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Сергунина пригласила поучаствовать в мероприятии руководителей и сотрудников московских НКО. Для этого потребуется предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте проекта.

«Программа состоит из 4 тематических блоков: развитие лидерских качеств, работа в команде, получение новых навыков и сотрудничество с городом. Всего запланировано больше 60 тренингов, деловых игр, экскурсий и мастер-классов», — рассказала Сергунина.

Личную эффективность руководители организаций смогут повысить в рамках трека «Я — лидер НКО». Организаторы планируют провести два потока обучения. Первый начнется в августе, а второй — весной 2025 года. Участникам предстоит пройти практические занятия, а также пообщаться с представителями бизнеса, городских ведомств, учреждений культуры и искусства.

Навыкам общения и выстраивания коммуникации в коллективе можно будет научиться в рамках блока «Мы — команда», а в треке «Практика добра» пройдут встречи разных форматов — от творческих мастер-классов до семинаров с экспертами. Темой четвертого направления — «НКО + город» — станет сотрудничество со столичными ведомствами и предприятиями. Мероприятия интенсива будут проходить до апреля 2025 года.