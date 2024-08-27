Сергиев Посад стал победителем конкурса малых городов и исторических поселений

Сергиев Посад стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях благодаря проекту благоустройства «Водного сада „Северные Пруды“». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Основные принципы проектирования малых городов строятся на бережном отношении к истории. Этот конкурс — отличная поддержка для таких поселений. Благоустройство может значительно изменить жизнь города, сделав ее более комфортной и качественной. Это также положительно влияет на бизнес, экономику, развитие инфраструктуры и туризм», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По границе проектирования планируется высадить высокие растения для звукопоглощения и обеспечения приватности. Через территорию проходит транзитный веломаршрут длиной 8 км, начинающийся от озера «Загорское море». Основные пешеходные тропы и зоны активности расположены на настилах, а вдоль дорожек планируется разместить динамические арт-объекты.

Спортивная площадка частично размещена на настиле, где будут установлены тренажеры, турники и теннисные столы из металла и дерева. Рядом предусмотрена зона для занятий йогой и отдыха с деревянными шезлонгами.

На территории парка будет размещена детская площадка «Калейдоскоп» с малыми архитектурными формами без амортизирующего покрытия и научно-развивающими элементами, такими как «Цветное солнце», «Гипнотизер» и «Иллюзия», посвященными оптическому искажению.

Сумма выделенного гранта на реализацию проекта составила 64,5 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.