Сергей Пахомов осмотрел обновленный Дом культуры «Импульс» в Пушкинском округе

Здание Дома культуры «Импульс», построенное в 1955 году, было полностью обновлено в рамках программы ремонта муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, реализованной в 2025 году. В ходе работ были отремонтированы внутренние помещения, установлены новые перегородки и проведено зонирование пространства, что сделало клуб более удобным и функциональным.

Для учреждения закупили современное светодиодное, звуковое и выставочное оборудование, что позволило повысить качество проведения мероприятий. Также обновили мебель и добавили элементы декора, создав уютную атмосферу для посетителей.

В Доме культуры «Импульс» работают 11 клубных формирований, в которых занимаются 208 человек. Здесь также действует любительское объединение «Волонтеры культуры» с 35 участниками. За прошлый год в учреждении прошло 150 мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.