Сергей Кравцов встретился с победителем конкурса «Медиакласс в ТАСС» из Подмосковья

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов встретился с победителями Всероссийских конкурсов «Медиакласс в ТАСС» и «Медиакласс в ТАСС 2.0». В мероприятии приняли участие школьники из различных регионов страны, в том числе ученик Востряковского лицея № 1 города Домодедово Роман Жмаев, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На встрече участники поделились впечатлениями о конкурсах и задали вопросы, касающиеся образовательной политики. В ходе беседы ребята обсудили с министром процесс формирования перечня фильмов, рекомендованных к просмотру в образовательных учреждениях.

Сергей Кравцов рассказал школьникам о Всероссийском конкурсе киносценариев «Вдохновленные детством», на который поступило более 1 тыс. заявок от детей и подростков. Также министр ответил на вопросы, связанные с развитием образовательной инфраструктуры, включая восстановление учебных заведений на воссоединенных территориях.

Кроме того, участники встречи поинтересовались личными предпочтениями главы Минпросвещения: его увлечениями, профессиональными устремлениями в школьные годы, музыкальными вкусами и способами проведения досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.