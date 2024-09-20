Сергей Двойных провел личный прием граждан

В приемной правительства Московской области прошел прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Сергеем Двойных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Один из участников обратился с просьбой исключить земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в Раменском городском округе, из Электронного перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

«Использование земельных участков, которые относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, не допускается для других целей. По результатам проверки определили, что указанный участок не относится к сельскохозяйственным угодьям и предназначен для сельскохозяйственного производства. Установленный вид разрешенного использования не соответствует классификатору видов разрешенного использования, утвержденному Росреестром. В связи с этим, приняли решение об исключении участков из перечня особо ценных. По итогам дополнительно проинформируем заявителя и окажем дальнейшее содействие», — уточнил Двойных.

В ведомстве сообщили, что граждане могут записаться на прием по телефону: +7 (498) 602-31-13. Информацию о графике встреч и другие интересующие вопросы можно найти в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.